Nova chicotada no Trofense: Rui Sacramento vai ser o 4° treinador da época

O Trofense prepara-se para efetuar mais uma mudança no comando técnico, a quarta esta temporada, estando neste momento a acertar os últimos pormenores para a saída de Jorge Casquilha, sabe Record.Segundo apurou também o nosso jornal, Rui Sacramento, atualmente ao comando do Marinhense, formação que ocupa o 3° lugar da Série C do Campeonato de Portugal, será o próximo a liderar a turma de Trofa.O antigo guarda-redes vai ser o quarto treinador do Trofense em 2022/23, que começou com Sérgio Machado no comando, seguindo-se depois Bruno China e posteriormente Jorge Casquilha.Nos 15 jogos à frente do clube, o técnico, de 54 anos, somou três vitórias, quatro empates e oito derrotas, resultados que não impediram a queda do Trofense para o último lugar da Liga Sabseg, estando neste momento a três pontos do B SAD, que ocupa o lugar do playoff de permanência.