Novos testes sem mais casos

Continua a indefinição sobre se o Trofense reunirá condições para ir a jogo frente ao FC Porto B. A ronda de testes realizada ontem não revelou mais casos positivos para além dos infetados registados na quarta-feira, mas os responsáveis trofenses estão preocupados com a evolução do surto e o contexto dos resultados ao longo dos próximos dias. No que diz respeito à realização da partida com os dragões, agendada para as 14 horas domingo, o Trofense garantiu que vai seguir os regulamentos estipulados pela Liga Portugal, que pressupõem a disponibilidade de 13 jogadores, incluindo um guarda-redes.