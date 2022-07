Oficial: Tiago Antunes reforça Trofense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmando a informação avançada por Record, o Trofense anunciou, este sábado, a contratação de Tiago Antunes, de 19 anos.Internacional jovem por Portugal, o médio, que também pode jogar como central, chega proveniente do FC Porto, com o qual não renovou contrato, tendo atuado nos sub-19 portistas durante a época passada. No total, fez 36 jogos e apontou dois golos.Tiago Antunes aumenta assim o leque de opções de Sérgio Machado para o meio-campo. É o terceiro reforço, depois das contratações de Traquina e Tiago Manso.