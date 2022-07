Okitokandjo é reforço do Trofense

O Trofense oficializou, este sábado, a contratação de Stevy Okitokandjo, avançado holandês que representou o Mafra nas últimas duas temporadas.Com 28 anos, o possante avançado terminou a formação no Gent, da Bélgica, tendo chegado a Portugal, em 2017/18, pela porta do Leixões. Antes de chegar ao Mafra, passou ainda Olhanense e Benfica Castelo Branco. Ao longo das últimas duas épocas, fez 63 jogos pelo Mafra, apontando 12 golos e assinando quatro assistências.Okitokandjo junta-se a Bruno Moreira e Luiz Pachu como opção para o centro do ataque do plantel às ordens de Sérgio Machado.