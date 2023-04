Participação da ANTF vale processo disciplinar ao Trofense e a Rui Sacramento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, ter sido aberto um processo disciplinar à SAD do Trofense e ao treinador Rui Sacramento. Tal aconteceu na sequência de uma participação feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol."Instauração de processo disciplinar a Rui Miguel Ferreira Neto Sacramento e à Clube Desportivo Trofense – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 11 de abril de 2023, tendo por objeto apuramento da factualidade participada, na sequência de participação apresentada pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol. O processo foi enviado, dia 12 de abril de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", podia ler-se no comunicado.Recorde-se que Rui Sacramento ainda não foi oficializado como treinador do Trofense, sendo que, até ao momento, o técnico surge nas fichas de jogo como analista.