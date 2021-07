Paulo Leiras assina contrato profissional com o Trofense

O Trofense comunicou esta sexta-feira que Paulo Leiras, médio de 19 anos, assinou um contrato profissional com o clube e vai passar a trabalhar com o plantel principal.





Em declarações ao canais do clube, o jovem garantiu estar "muito feliz por chegar ao plantel principal", aplaudindo a aposta do Trofense na formação. "Há ali muitos jogadores como eu que podem chegar a este patamar", referiu. Com grande parte da sua formação feita no clube da Trofa, Paulo Leiras vai agora ter a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais.O diretor desportivo João Tomás também salientou a continuidade desta estratégia do clube. "Para nós não importa a idade, mas sim o talento. Queremos continuar a aproveitar estes jovens da formação trofense que estão identificados com o clube e com a cidade", garantiu.Na época passada, também Tomás Oliveira deu o salto da formação para o plantel principal.