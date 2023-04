«Penálti, carago. Não vês esta m...»: Rui Sacramento com um jogo de suspensão após expulsão na estreia

Apesar de já estar a orientar o plantel do Trofense há praticamente três semanas, Rui Sacramento ainda não foi apresentado como treinador principal. Ainda assim, o técnico já esteve no banco durante a vitória contra o Farense, no sábado, surgindo na ficha de jogo como analista e tendo acabado por ver o cartão vermelho ainda na 1.ª parte.Esta quinta-feira, o Conselho de Disciplina da FPF confirmou o castigo de um jogo de suspensão para o treinador, que já não estará no banco na visita ao FC Porto B. "Penálti, carago. Não vês esta m...," foram as palavras que valeram a expulsão a Rui Sacramento, que terá também de pagar uma multa de 540 euros.Além do treinador, também o delegado ao jogo José Vieira foi suspenso por oito dias e condenado a uma multa de 270 euros. "Depois solicitar uma substituição, tentou anular a mesma dizendo, 'eu faço o que quero, vocês não mandam nada, c...'," pode ler-se no relatório do árbitro.