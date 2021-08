O Trofense assegurou, no último dia de transferências, a contratação de Rafael Alves, guarda-redes de 27 anos, que assinou um contrato válido por uma época, sabe Record.





Com 1,90m de altura, o guardião português regressa a Portugal depois de uma época no Chipre ao serviço do PAEEK, clube pelo qual fez 34 partidas, tendo sido fundamental na subida da formação à primeira divisão do futebol cipriota.Formado no Braga, Rafael Alves já representou o Coimbrões, União da Madeira, Aves e Vizela e junta-se agora à turma orientada por Rui Duarte, para lutar com Rogério e Rodrigo Moura pela titularidade na baliza.