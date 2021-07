Rodrigo Moura é o segundo reforço para a baliza do Trofense

Depois de assegurar os serviços de Rogério Santos, o Trofense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Rodrigo Moura, guarda-redes brasileiro que se torna na segunda opção disponível para o técnico Rui Duarte na posição.





Com 25 anos, o guardião vai ter oportunidade de se estrear no segundo escalão do futebol português, depois de várias épocas a atuar no Campeonato de Portugal. Oriundo do Águeda, onde realizou 22 jogos na temporada passada, Rodrigou Moura já passou também pelo Olhanense e pelo Vilafranquense, clube ao qual chegou em 2015/16. Antes de chegar a Portugal, o guardião brasileiro pertenceu aos quadros do Atlético Paranaense.Para a próxima época, o Trofense já assegurou, até ao momento, os reforços Bruno Moreira, Marcos Valente, Luiz Pachu, Lionn, Caio Marcelo, Andrezinho, Tiago André e Gustavo Furtado.