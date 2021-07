Rogério Santos é reforço para a baliza do Trofense

Rogério Santos foi anunciado como reforço do Trofense para 2021/22, confirmando-se assim a notícia avançada por Record há alguns dias. O jovem prepara-se para assim para o primeiro desafio fora do Sp. Braga, único clube que conheceu na carreira até ao momento, isto apesar de os arsenalistas manterem 50 por cento do seu passe.





A chegada de Rogério Santos, de 23 anos, vem ajudar a colmatar um problema que os trofenses tinham, já que, até este momento, o clube não tinha qualquer guarda-redes no plantel. Os próximos dias devem trazer mais novidades no que a reforços para a posição diz respeito.Até ao momento, o Trofense apresentou nove reforços para este regresso aos campeonatos profissionais. Para além de Rogério Santos, o conjunto orientado por Rui Duarte apresentou Bruno Moreira, Marcos Valente, Luiz Pachu, Lionn, Caio Marcelo, Andrezinho, Tiago André e Gustavo Furtado.