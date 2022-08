Rúben Pereira reforça Trofense por empréstimo do Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Trofense oficializou, esta terça-feira, a contratação de Rúben Pereira, por empréstimo do Chaves. A cedência é valida até ao final da época.O defesa-central, de 24 anos, chegou na época passada aos Valentes Transmontanos, depois de se ter evidenciado na Sanjoanense, mas fez apenas dois jogos na equipa principal de Vítor Campelos, tendo atuado sobretudo pelo Pedras Salgadas, clube satélite dos flavienses.Com esta contratação, o técnico Sérgio Machado ganha uma opção importante para o eixo defensivo, zona do terreno onde contava apenas com Caio Marcelo, Marcos Valente e o jovem Duarte Carvalho.