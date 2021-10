Rui Duarte antevê Chaves: «Vimos de boas exibições que nos dão confiança»

Depois de uma vitória categórica diante do Sp. Covilhã, por 3-0, Rui Duarte, treinador do Trofense, salientou o bom momento que a equipa atravessa a nível exibicional, embora tenha alertado para a necessidade de serem mantidos os níveis de trabalho e intensidade.





"Evidente que os resultados ajudam a suportar tudo, o trabalho diário, as nossas sessões de treino, a nossa ideia de jogo. Vimos de boas exibições que nos dão confiança, mas se não formos persistentes, resilientes, se não continuarmos com o mesmo compromisso, se nos deslumbrarmos com o que fizémos, não vai dar certo", referiu na antevisão ao encontro com o Chaves, equipa frente à qual espera dificuldades."O Chaves é uma boa equipa, recheada de bons valores. É verdade que têm tido resultados intermitentes, mas em casa são fortes e reagem bem à adversidade. É um campo muito difícil, mas com boa relva, o que é bom para os melhores executantes. Acho que vai ser um bom jogo, temos boas sensações daquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos e sentimos que estamos melhor como equipa, à altura de lutar pelos três pontos, sabendo que vamos encontrar uma equipa forte", analisou.O Trofense defronta o Chaves esta sexta-feira, pelas 18 horas, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 10ª jornada da Liga Sabseg.