Rui Duarte antevê duelo com Sp. Covilhã: «Esperamos dificuldades»

Na antecâmara da receção ao Sp. Covilhã, Rui Duarte, treinador do Trofense, previu um encontro complicado frente a uma equipa que "não perdeu qualidades" apesar da eliminação na Taça de Portugal que levou à troca de treinador.





"Temos de encarar este jogo de forma séria, sabendo que é uma boa e difícil equipa, não perdeu qualidades por ter perdido na semana passada para a Taça de Portugal. Esperamos dificuldades, mas vamos estar à altura e preparados para lutar pelo jogo e pelos três pontos", garantiu o técnico, que quer capitalizar a boa exibição frente ao Benfica."Saímos com boas sensações do último jogo e, como disse aos jogadores, temos de retirar o melhor possível das coisas boas que fizemos para o campeonato, que é o nosso grande objetivo", salientou antes de alertar para o perigo de deslumbramentos: "A motivação tem de estar em alta porque sabemos que este desafio é extremamente importante para nós. Depois de um jogo daqueles temos que evitar deslumbrarmo-nos com o que se passou e, pelo contrário, motivarmo-nos para tentar lutar pelos três pontos que são fundamentais para a nossa caminhada".O Trofense recebe o Sp. Covilhã este domingo, pela 19h30, em encontro da 9.ª jornada da Liga Sabseg.