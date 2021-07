Rui Duarte e a derrota com o Sp. Covilhã: «É um resultado exagerado»

O Trofense arrancou a temporada com um pesado desaire (3-0) frente ao Sp. Covilhã. Apesar disso, Rui Duarte, técnico da equipa, conseguiu tirar aspetos positivos do encontro.





"O resultado é um pouco exagerado. A primeira parte foi equilibrada, com um sinal mais para a nossa equipa. Conseguimos ser consistentes, chegar à baliza do adversario e estar perto de marcar. O adversário esteve perto do golo na bola ao poste e depois faz o golo num período em que não era esperado e isso trouxe-nos intranquilidade. Na 2ª parte não estivemos bem, o segundo golo tirou-nos ainda mais capacidade e o terceiro golo já acontece numa altura em que estávamos balanceados para a frente. Pela qualidade de ambas as equipas, não me parece que a diferença fosse tão grande", referiu.Assumindo que a sua equipa ainda tem crescer em termos de "intensidade, duelos e matreirice", o técnico frisou que o plantel não está fechado: "Estamos atentos ao que nos possa servir para dar mais competitividade à equipa. Os reforços chegaram para acrescentar, mas há uma ou outra posição que estamos curtos, até porque, por exemplo, temos o Beni lesionado. No entanto, estamos muito satisfeitos com o que temos à nossa disposição".