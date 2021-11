Rui Duarte e o duelo com o Rio Ave: «Será um bom encontro de se jogar»

Depois do empate na deslocação a Chave na última jornada, o Trofense tem agora mais um duelo exigente pela frente diante do Rio Ave, um dos principais candidatos à subida de divisão. Preparado para as dificuldades, o técnico Rui Duarte espera um jogo de qualidade."Não há jogos fáceis na 2ª Liga. Todos os jogos têm o seu grau de dificuldade, não acredito que este seja mais ou menos difícil que outros. Acredito, isso sim, que será um jogo bom de se jogar, um jogo onde podemos ter a possibilidade de lutar contra uma equipa boa e que nos vai colocar à prova, tal como o fez o jogo anterior fora de casa [frente ao Chaves]", afirmou na antevisão à partida, antes de garantir que a partida tem sido preparada com o "mesmo empenho, foco e compromisso" das anteriores."Estamos num momento bom, mas acho que ainda há margem para melhorar e é nisso que estamos a trabalhar. Sentimos que o podemos fazer num ou noutro momento e o desafio tem sido esse. O jogo tem sido preparado dessa forma, olhando para nós e olhando para o que adversário pode fazer, porque é um adversário forte, mas olhando sobretudo para aquilo em que podemos melhorar e crescer", explicou o treinador.Rui Duarte falou ainda sobre a importância de jogo como este para o crescimento da equipa: "Colocar-nos à prova é bom para a nossa motivação, para o nosso crescimento coletivo e individual, e sobretudo para nos colocar no caminho para lugares melhores ao nível da tabela classificativa. Tudo o que se possa retirar de aspetos positivos destes jogos acaba por ser bom para o crescimento da equipa e dos jogadores".O técnico terminou a conferência a conferência pedindo o apoio do público no estádio, assegurando que "será um jogo a não perder".O Trofense recebe o Rio Ave este sábado, pelas 11 horas, em encontro da 11ª jornada da Liga Sabseg.