Rui Duarte: «Esta derrota não belisca em nada o que tem sido o nosso trajeto até aqui»

O Trofense saiu derrotado do jogo contra o Rio Ave, mas Rui Duarte assumiu, após a partida, que tirou aspetos positivos do encontro."O jogo fica marcado pelo penálti e pela expulsão, as coisas tornam-se difíceis quando se joga com menos um frente a uma boa equipa. No entanto, é importante valorizar o que aconteceu até ao fim: fomos muito organizados, tivemos critério com bola e tentámos arrastar o resultado no tempo de forma a podermos criar perigo no fim. Isso aconteceu e tivemos duas/três chances para marcar- também podíamos ter sofrido- em que podíamos ter entrado outra vez no jogo. Tivemos muito caráter e compromisso, esta derrota não belisca em nada o que tem sido o nosso trajeto até aqui", vincou.O timoneiro do conjunto da Trofa deixou ainda alguns reparos à arbitragem de Hugo Silva: "Não fomos uma equipa de andar a dar ‘chutão’ para a frente nem tentámos chegar à frente de forma desesperada. Aos pouco fomos crescendo e fizemos uns bons 35 minutos na 2ª parte. Aliás, acho que todo o jogo foi positivo, se bem que acho que o penálti não existe. No entanto, não nos agarrámos a isso e nunca nos partimos".