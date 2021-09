Rui Duarte: «Estamos ansiosos por voltar a competir»

De regresso aos campeonatos profissionais, o Trofense conseguiu o primeiro triunfo da época na última jornada, frente ao Penafiel. Agora, novamente em casa, o conjunto da Trofa quer continuar na senda dos bons resultados frente ao Casa Pia, tal como explicou o treinador Rui Duarte.





"É importante continuarmos a somar pontos, mesmo sabendo que vamos encontrar um adversário competente e organizado. Não podemos mudar o que tem sido a nossa identidade, não nos sentimos melhores ou piores por termos vencido o último jogo. Sabemos que vamos ter de ser ainda mais competentes do que fomos no último jogo para conseguirmos os três pontos", disse o técnico, que vai reencontrar um clube por onde já passou.Com vários reforços a chegar ao clube na reta final do mercado de transferências, Rui Duarte assumiu que o interregno do campeonato foi benéfico para o seu plantel: "[A pausa] foi importante para a adaptação de alguns jogadores que chegaram no final do mercado e para a sua identificação com a equipa e o clube. Aproveitámos para, além de preparar este jogo, conseguirmos reforçar comportamentos que estavam bem e corrigir outros que não estavam tão bem. Foram duas semanas produtivas e estamos ansiosos por voltar a competir.O jogo entre o Trofense e o Casa Pia está agendado para as 15h30 deste domingo.