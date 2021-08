Rui Duarte: «Fizemos uma boa exibição e soubemos gerir a adversidade»  

Rui Duarte não escondeu a sua satisfação pelo facto de o Trofense ter somado a primeira vitória da época frente ao Penafiel.





"Tivemos perto de vencer nos três jogos anteriores e neste conseguimos. Foi uma boa vitória, fizemos uma boa exibição e soubemos gerir a adversidade. Fomos uma equipa personalizada, com caráter, intensa e que soube jogar. Acreditamos que estamos no caminho certo", vincou o treinador.Referindo que os reforços Mutsinzi, Rodrigo Ferreira, Elias Achouri, apresentados durante a semana passada, vão trazer competitividade ao plantel, Rui Duarte fez ainda uma análise àquilo que tem sido a evolução de Bruno Almeida nos últimos meses: "O Bruno é um talento, quando chegámos na época passada estava aquém do que podia fazer. Não pelas questões técnicas, mas sim pelas questões táticas e, sobretudo, pela mentalidade. Hoje é um jogador diferente, incrível, e pode fazer uma boa carreira de continuar com este foco. No entanto, toda a equipa teve mérito nesta vitória".