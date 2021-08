Rui Duarte: «Não fomos felizes hoje»

No rescaldo do empate sem golos com o Estrela da Amadora, Rui Duarte, técnico do Trofense, considerou que o resultado foi ingrato para a sua equipa, tendo em conta as oportunidades criadas.





"Concedemos poucas chances ao adversário", começou por dizer o técnico. "Chegámos várias vezes à frente. A equipa cria, joga bem e chega ao último terço com critério. Acho que hoje não fomos felizes. Procuramos muito e acaba por ser um resultado penalizador para aquilo que se passou aqui hoje".Rui Duarte relembrou que a melhor oportunidade da primeira parte pertenceu ao Trofense e referiu que a sua formação soube ser paciente. "Na primeira parte, houve uma grande defesa do guarda-redes do Estrela da Amadora [a remate de Pachu]. Na segunda parte, jogámos sempre com muito controlo e muita organização. Fomos muito pacientes. Sabíamos que a equipa do Estrela da Amadora ia começar a desorganizar-se e isso foi visível. Nos últimos 25 minutos, criámos inúmeras oportunidades, falhamos um penálti e tivemos muito perto do golo", explicou.Como já tinha feito na antevisão ao jogo, o treinador da formação da Trofa voltou a mencionar que a equipa ainda está em processo de crescimento. "Nesta fase, ainda não estamos como queremos, mas já apresentamos coisas muito boas. Uma equipa muito organizada, que sabe o que quer e que sabe o que estrategicamente está a fazer. Este é o caminho. Vamos crescer, de certeza", salientou Rui Duarte.