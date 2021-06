Rui Duarte perspetiva época tranquila para o Trofense

Em declarações ao Canal 11 na noite de quinta-feira, o técnico Rui Duarte ofereceu várias informações em relação à próxima época e ao futuro do Trofense, perspetivando uma "época tranquila" na 2.ª Liga, com a confirmação de que grande parte da estrutura vai continuar e com a garantia da continuidade de Tito Júnior, Beni e Bruno Almeida no plantel.





"A Administração fez um grande esforço para continuar com os jogadores de referência que tínhamos, e não são só importantes dentro do campo, mas no todo", afirmou o treinador, antes de reforçar a necessidade de "acrescentar qualidade e mais valias".Ainda assim, Rui Duarte reconheceu que o clube "tem jogadores para vender", explicando que o objetivo principal é "ter resultados", mas não rejeitando a ideia de potenciar jogadores para fazer negócios. "Também queremos ser vendedores, dar os passos certos para potenciar os jogadores e ajudar a melhorar o Trofense em todos os aspetos", referiu.Alicerçado "num projeto forte" com "identidade, sucesso e vitórias", o técnico "promete encarar a 2ª Liga com pragmatismo", tendo em vista a "sustentabilidade da equipa, a valorização dos jogadores e do clube"."Trabalho, humildade, não ter medo de nada, a cobrança, a exigência são importantes para mim nos jogos, no planeamento do treino, no comportamento individual e no coletivo da equipa", mencionou ainda Rui Duarte.Confiante no trabalho da Administração e de João Tomás, diretor-geral do clube, o treinador acredita que, "daqui a dois, três anos", o Trofense "pode ser um clube de referência" a nível nacional.