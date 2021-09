Rui Duarte: «Podemos sair de Mafra com um bom resultado»

O treinador do Trofense, Rui Duarte, mostrou-se contente, na antevisão à visita a Mafra, pela equipa vir de um resultado positivo, e espera dar continuidade ao momento de forma dos seus elementos.





"Vamos jogar contra uma boa equipa, intensa, agressiva, mas estamos preparados. A equipa está bem, vimos de resultados positivos e continuamos focados e com um compromisso e ideia certa de fazer um bom resultado em Mafra, porque podemos sair de lá com um bom resultado", referiu.O técnico deixou claro que a equipa vai "em busca pelos três pontos", e que isso é a base do trabalho do plantel, e o principal objetivo em todos os momentos da partida e do treino.Em relação ao trabalho que tem sido feito e à chegada de novos elementos e de jovens que mereçam oportunidades, o treinador do Trofense esclareceu todos os pontos importantes."Isto é um processo evolutivo e as rotinas e identidade não se conseguem num dia ou numa semana, são processos que demoram algum tempo. Temos mantido essa estabilidade através dos onzes quase repetidos que temos apresentado. Neste momento temos o campeonato e estamos focados aí e na taça podemos ver um ou outro jogador que mereça jogar. Mas irá passar por uma base muito sólida que temos apresentado, com jogadores que possam fazer a diferença", realçou.Recorde-se que o Trofense visita o Mafra neste sábado, às 15h30.