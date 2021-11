Rui Duarte quer subir na tabela: «Uma vitória deixa-nos numa posição melhor»

O Trofense desloca-se este sábado ao Algarve para defrontar o Farense, num encontro em atraso da 8ª jornada da Liga Sabseg. Na antevisão à partida, o técnico Rui Duarte admitiu a importância de uma vitória numa partida que colocará a equipa com o mesmo número de jogos disputados dos oponentes."Todos os jogos são importantes. Nós desde que iniciamos o campeonato vamos sempre em busca dos três pontos, mas concordo que uma vitória nos deixaria numa posição melhor, até porque ficamos com o mesmo número de jogos que os adversários têm. Estamos focados nisso, em chegar à casa do adversário e conquistar os três pontos", começou por dizer em conferência de imprensa.Ainda que o Farense esteja numa posição desconfortável na tabela, o treinador reconhece valor aos algarvios e não prevê facilidades. "É uma equipa que desceu da 1ª Liga, recheada de bons jogadores, que tem qualidade, embora ela não esteja traduzida na tabela classificativa neste momento. Temos de encarar o jogo com um espírito competitivo muito grande, com um compromisso igual ao que temos evidenciado até aqui e lutar pelos três pontos, que é isso que nos faz acreditar que é possível chegar aos nossos objetivos", explicou.Sem João Paulo e Simãozinho, ausentes por castigo, o Trofense terá baixas importantes no seu setor defensivo, embora Rui Duarte acredite que os seus substitutos vão dar conta do recado. "O grupo tem dado uma resposta muito boa. Todos os jogadores têm correspondido quando são chamados e é isso que nos faz acreditar que temos sempre hipóteses de discutir e ganhar o jogo, sabendo que não vai ser fácil, mas demonstrando que somos um bom grupo e que quando não estão uns, estão outros a dar o seu contributo à equipa", disse, prosseguindo: "Estas dificuldades fazem-nos mais fortes, tornam-nos mais resilientes e nesse sentido os adeptos não têm de estar preocupados."O Trofense defronta o Farense este sábado, pelas 11h00, no Estádio São Luís.