Rui Duarte: «Queremos seguir em frente na competição»

O Trofense está de volta às competições profissionais e prepara-se para iniciar o seu percurso na época 2021/22 frente ao Sp. Covilhã, para a Taça da Liga. Na antevisão do encontro, o treinador Rui Duarte subinhou a confiança com que a equipa encara a partida.





"Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa que está há muitos anos na 2ª Liga e que se reforçou bem. O Sp. Covilhã é uma equipa competente, vai ser um jogo equilibrado. Ainda estamos muito no início, mas queremos vencer o jogo e seguir em frente na competição", começou por referir à Trofa TV, descrevendo depois o que os adeptos podem esperar do plantel nesta temporada: "Iremos entrar em todos os jogos para ganhar, isso faz parte da identidade que criámos. Podem esperar resiliência desta equipa, sendo certo que isto é um processo evolutivo. Há muitos jogadores novos, mas garantimos esforço, empenho e dedicação. Queremos olhar jogo a jogo".Assumindo que o plantel ainda pode receber mais reforços, Rui Duarte concluiu fazendo um balanço daquilo que foi a pré-época da sua equipa. "A preparação da época correu bem, já conseguimos ver muita coisa no processo. Os resultados não têm aparecido, mas, com tantas alterações, é normal que seja uma situação que ainda temos de melhorar", vincou.O início da partida está agendado para as 17 horas deste sábado, na Trofa.