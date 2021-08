Rui Duarte: «Temos um longo caminho, mas estamos confiantes e vamos crescer»

Apesar de o Trofense ter sofrido o golo do empate, no jogo com o FC Porto B, já em cima do minuto 90, Rui Duarte, treinador da equipa da Trofa, deu ênfase ao comportamento e à evolução da sua equipa.





"A 1ª parte foi difícil, estávamos um pouco ansiosos porque o clube estava afastado dos campeonatos profissionais há algum tempo e porque alguns jogadores. No intervalo corrigimos algumas coisas e, na 2ª parte, estivemos bem. Estou satisfeito com o comportamento de todos. Temos um longo caminho, mas estamos confiantes e vamos crescer. Fizemos coisas positivas na pré-época e tenho a certeza que nos vamos soltar. Fica o empate que poderia ter sido três pontos, mas acho que também não seria muito justo face ao que se passou no jogo", referiu.O clube não tem apresentado reforços nas últimas semanas, mas Rui Duarte encara a situação com normalidade: "Estamos em sintonia com a administração, todos queremos o melhor para o Trofense. Toda a gente está consciente do que tem de fazer e temos de valorizar o desempenho dos jogadores que estavam disponíveis no jogo de hoje. Se chegar mais alguém, isso será bom em termos de competitividade interna".