Rui Duarte: «Vão ver uma equipa com caráter e que nunca se vai esconder»

Quase treze anos depois, o Trofense volta a receber o Benfica no seu estádio, agora para a Taça de Portugal. Apesar de, neste momento, os dois clubes estarem em divisões diferentes, Rui Duarte, técnico a equipa da Trofa, não esconde a ambição com que o clube encara esta partida.





"Sabemos que é um jogo diferente e difícil, mas estamos habituados à dificuldade desde a época. Este torna-se um jogo especial, mas vamos ter a mesma vontade e o objetivo de seguir em frente. Temos sempre uma palavra a dizer em todos os jogos. Vamos, com as nossas armas, fazer o melhor possível, temos o objetivo de seguir em frente. Se fosse um jogo que nos permitisse ter mais possibilidades seria óptimo. Este será ótimo porque nos proporciona um jogo especial e que já não se via nesta casa há alguns anos. Fosse qual fosse o adversário, estamos focados em seguir o nosso caminho. Vão ver uma equipa com caráter e que não se vai esconder", começou por dizer.Referindo que acredita que o Benfica teve uma abordagem "séria e competente" ao jogo, Rui Duarte vincou o desejo do Trofense em seguir em frente na prova: "Somos uma equipa com identidade, caráter e os jogadores têm sido incríveis. Nunca fomos favoritos na maioria dos jogos, mas temos conseguido objetivos incríveis. Nunca somos favoritos, mas temos sido guerreiros, temos apresentado um futebol interessante e com qualidade. Para além disso, sabemos que é difícil jogar neste campo e temos de fazer uso dele. Acredito no trabalho e que preparámos bem as coisas. Sabemos que é difícil, mas temos boas sensações para jogar estes jogos. Estes jogos devem ser para desfrutar e para tentar seguir em frente. Isto dá-nos a responsabilidade de querer algo mais do jogo. Temos de tentar ter a bola para conseguirmos os nossos objetivos. Vamos ver o que o jogo nos reserva, mas acreditamos no fazemos durante a semana".O técnico concluiu assumindo que está à espera de mudanças no lado do Benfica. "Esperamos um Benfica forte e esperamos estar à altura daquilo que vai ser o jogo. Independentemente da Champions, o Benfica tem alguns jogadores a chegar das seleções. Obviamente que esperamos mudanças, mas vamos enfrentar um Benfica forte. Quem joga no Benfica é competente e tem qualidade", assegurou, acrescentando ainda a importância de os seus jogadores não se importarem com questões individuais: "Esse é o grande perigo, temos de nos mostrar dentro do coletivo. Não temos de parecer, temos de fazer acontecer. Isso é o que temos feito ao longo da nossa caminhada. Tentamos sempre ultrapassar os obstáculos focados no coletivos. Se quisermos ir pelo aparecer por ser um jogo especial, não vai dar certo. Temos de ser competentes naquilo que nos temos vindo a propor a fazer nesta época".O início do jogo na Trofa está agendado para as 20h15 deste sábado