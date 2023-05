Rui Sacramento sem habilitações vale multa ao Trofense

O comportamento de Rui Sacramento no jogo contra o Sp. Covilhã, do passado fim de semana, rendeu-lhe uma multa de 357 euros, com o clube a ser também multado em 1.650 euros, pelo Conselho de Disciplina da FPF.De acordo com o relatório do árbitro da partida, Rui Sacramento, inscrito na ficha de jogo como analista, "por diversas vezes ao longo do jogo levantou-se e deu indicações para o terreno de jogo", ação que apenas é permitida ao treinador principal e que justifica a multa aplicada.Por sua vez, o clube foi multado por apresentar um "quadro técnico sem as habilitações mínimas", pois considerou que Sacramento estava a agir como o treinador, mesmo sem ter os requisitos mínimos para tal. Ainda segundo o relatório do árbitro, o analista "esteve durante todo o jogo e de forma permanente em pé e a dar indicações".Apesar de ser o treinador principal do Trofense, o técnico nunca foi formalmente apresentado como tal, precisamente por não ter habilitações necessárias.