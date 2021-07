Depois da sua criação ter sido aprovada pelos sócios em janeiro de 2020, a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Trofense está constuída e vai mesmo avançar. A formalização do processo deve acontecer nos próximos dias.





A SAD do conjunto da Trofa terá João Tomás, até então diretor desportivo do clube, como presidente do conselho de administração, ao passo que Bárbara Almeida será a vice-presidente. Para além disso, o Trofense tem agendado para 30 de julho a eleição dos orgãos sociais do clube para o biénio 2021/2023.No plano desportivo, o Trofense tem agendado para 24 de julho o primeiro jogo oficial da época, frente ao Sp. Covilhã.