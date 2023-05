SAD do Trofense manifesta solidariedade com o clube no caso do pedido de insolvência

Depois da reação do clube à ação interposta em tribunal por três antigos jogadores a pedir a sua insolvência, a SAD do Trofense também emitiu um comunicado onde manifesta toda a sua solidariedade com o clube e se mostra disponível para prestar o apoio necessário."Mediante comunicado oficial emitido nas redes sociais do Clube Desportivo Trofense, o CD TROFENSE FUTEBOL - SAD vem por este meio prestar toda a sua solidariedade.Conforme veículado pelos órgãos de comunicação social, a Direção do Clube Desportivo Trofense foi notificada com uma Declaração de Insolvência assinada por três ex-jogadores que representaram o clube entre as épocas de 2008 e 2012.Esclarecer que esta situação não afeta o CD TROFENSE FUTEBOL - SAD ,contudo estaremos disponiveis para prestar todo o nosso apoio em tudo o que for necessário.Estamos juntos!"