Saída de Rui Duarte do Trofense em cima da mesa

Depois de ter liderado o Trofense no regresso do clube à 2ª Liga, Rui Duarte está perto de deixar o conjunto da Trofa. Os maus resultados estão na base da possível separação.O técnico, de 43 anos, está a acertar os termos de rescisão com a SAD liderada por João Tomás, podendo a decisão ser anunciada em breve. A confirmar-se, a saída de Rui Duarte do Trofense acontecerá menos de um ano depois de o técnico ter chegado ao conjunto nortenho.Neste momento, o Trofense ocupa o 14º lugar da Liga Sabseg, com 11 pontos conquistados em onze jogos disputados.