Sérgio Machado: «Seremos sempre uma equipa que quer ter um jogo positivo e valorizar jogadores»

Interrompida a sequência de duas derrotas seguidas, o Trofense visita este domingo o Penafiel. Para o técnico Sérgio Machado, as últimas semanas têm sido bastante positivas, especialmente com a chegada e gradual integração de várias caras novas."Quebrámos o ciclo de dois jogos menos positivos. Conseguimos empatar em Oliveira de Azeméis, onde até falhámos um penálti, mas é algo que faz parte do futebol. Nestas últimas semanas, com a chegada e integração dos reforços, penso que ficámos com um plantel mais equilibrado e mais forte, o que ajuda a preparar melhor os jogos que se avizinham e acredito que podemos fazer uma época se calhar acima do que perspetivávamos no início", referiu o técnico em declarações à 'TrofaTV'.Embora reconheça a necessidade de encontrar o melhor equilíbrio entre a sua estratégia e as características dos jogadores, Sérgio Machado não acredita que isso implique uma mudança na identidade da equipa: "O plantel está formado totalmente de acordo com o que eu e a estrutura achámos que seria o indicado para atar esta época. As características individuais dos jogadores obrigam-nos a alguns ajustes na estratégia, mas seremos sempre uma equipa que quer ser protagonista, que vai querer ter bola, e ter um jogo positivo para valorizar os jogadores. Vamos querer sempre ganhar e agora temos de encontrar a melhor forma de adaptar os jogadores à nossa ideia de jogo."O Trofense defronta o Penafiel este domingo, pelas 11 horas.