Sérgio Machado sucede a Francisco Chaló no Trofense

Sérgio Machado é o novo treinador do Trofense, sucedendo a Francisco Chaló, que abandonou o comando técnico do clube esta terça-feira.Sérgio Machado, de 41 anos, assume a equipa a quatro jornadas do fim da Liga Sabseg, numa altura em que o Trofense é 17.º classificado e está na luta pela permanência.O treinador português já orientou SC Rio Tinto, Esmoriz e Sanjoanense.