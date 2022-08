Sérgio Machado: «Temos de reagir ao mau resultado da jornada passada»

Depois de ter sofrido a primeira derrota enquanto treinador do Trofense, isto ao cabo de seis jogos, Sérgio Machado quer ver a sua equipa dar já uma resposta cabal na receção ao Vilafranquense."É uma semana diferente porque vimos de uma derrota, algo que não queríamos mas que aconteceu. É algo que temos de sentir e de ver o que de menos bem fizemos para preparar o jogo seguinte. O resultado do jogo com o Leixões acabou por não ser justo e sofremos num erro nosso. No entanto, temos de pensar já no Vilafranquense. Eles montaram um plantel bastante equilibrado e com jogadores com bastante experiência nesta divisão. Queremos ganhar, temos de reagir ao mau resultado da jornada passada", explicou o técnico à Trofa TV.Assumindo que o facto de a equipa ter jogado na segunda-feira não teve influência na recuperação dos atletas e que ainda não poderá contar com os mais recentes reforços, Sérgio Machado não se mostrou preocupado com a paragem que haverá no campeonato devido ao Campeonato do Mundo: "Os jogos da Taça da Liga nessa altura podem dar competição aos jogadores, mas acredito que essa pausa não será benéfica nem prejudicial porque todos os clubes vivem esta situação pela primeira vez".O início do jogo entre o Trofense e o Vilafranquense está agendado para as 18 horas deste sábado.