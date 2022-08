Sérgio Machado: «Temos de ter tranquilidade e reagir aos resultados negativos»

Depois de duas derrotas seguidas, o Trofense visita, este domingo, a UD Oliveirense com a expectativa de colocar um ponto final na sequência negativa de resultados. Em declarações à Trofa TV, o técnico Sérgio Machado admitiu o desejo de ver uma reação, sem entrar em desesperos."Vimos de dois resultados que não queríamos, mas a 2ª Liga é isto. Temos de saber reagir aos resultados negativos, mas também de ter tranquilidade, porque vamos passar por fases diferentes. Os resultados não têm sido bons, mas contra o Leixões até fizemos um bom jogo. O último não foi tão mau assim, como até eu originalmente pensei, mas analisámos e corrigimos os erros", referiu o treinador, que espera uma encontro equilibrado frente a "uma equipa que subiu o ano passado e manteve uma boa base do plantel".Sérgio Machado foi também pragmático no momento de encarar a época do Trofense. "Queremos sempre ganhar. Quando não conseguimos, temos de assumir que alguma coisa não correu bem, mas a única solução para ultrapassarmos este momento é estarmos unidos. A 2ª Liga é muita competitiva, houve equipas claramente a apostarem na subida e o nosso projeto é diferente. Queremos a manutenção o mais cedo possível. Temos de nos manter calmos, sem euforias nas vitórias e sem desesperos nas derrotas", explicou.Lamentando a chegada tardia dos reforços, o treinador admitiu que poderá haver estreias no jogo de amanhã. "Os certificados dos jogadores já chegaram. Estão todos aptos, mas chegaram agora de campeonatos completamente diferentes. O ideal seria chegarem no início da pré-época, agora teremos de os adaptar o mais rápido possível e provavelmente alguns vão ter de queimar etapas. Estávamos carentes de opções no ataque e provavelmente alguns deles poderão jogar já amanhã", atirou.O Trofense visita a UD Oliveirense este domingo, pelas 18 horas.