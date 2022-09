Sérgio Machado: «Vamos dar uma resposta cabal no jogo com o Moreirense»

Sérgio Machado admitiu ainda que equipa tem de saber reagir à adversidade e melhorar no processo defensivo. "Independentemente do adversário, temos sempre de reagir a resultados menos bons. Temos de melhorar no aspeto defensivo, porque não sofrendo golos estamos mais perto de ganhar. Temos de corrigir o que temos feito de menos bem. Temos de nos unir e mostrar o grupo que somos. Tenho uma grande confiança no meu grupo", concluiu.



O Trofense recebe o Moreirense este domingo, pelas 18 horas.

A atravessar uma fase menos positiva, o Trofense recebe, este domingo, o Moreirense, equipa que só sabe ganhar nesta edição da Liga Sabseg. Na antevisão à partida, o técnico Sérgio Machado reconheceu a tarefa difícil que a sua equipa tem pela frente."O Moreirense é uma equipa que assumiu claramente que ia apostar pela subida de divisão. Manteve alguns jogadores da 1ª Liga e reforçou-se com jogadores experientes e alguns com várias subidas à 1ª divisão. Será um jogo difícil, contra uma equipa que só ganhou até agora. Nós vimos de um resultado pesado, que não condiz com o desempenho dentro de campo, mas acabou por ser um jogo em que cada erro individual nosso foi aproveitado", referiu, salientando a necessidade de crescer: "Temos de crescer, este é um grupo jovem, mas temos de ir aprendendo, porque a 2ª Liga é muito competitiva. Frente ao Moreirense, temos uma oportunidade de mostrar que não somos o Trofense que alguns querem pintar, que somos um Trofense diferente, e vamos dar uma resposta cabal."