Simão Martins renova por uma época com o Trofense

O Trofense anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Simão Martins para a renovação do contrato que o ligava ao clube, por mais uma temporada.Aos 24 anos, o lateral-esquerdo prepara-se para arrancar a sua terceira época consecutiva na formação da Trofa, depois de ter sido presença assídua no onze dos vários treinadores que passaram pelo clubes nos últimos dois anos.Na época passada, Simão Martins participou em 32 jogos pelo Trofense, assinando um golo e uma assistência. Antes de chegar ao Trofense, o defesa, que terminou a formação no Chaves, passou pela formação satélite dos flavienses e pelo Beira-Mar.