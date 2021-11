Sinal vermelho no eixo defensivo do Trofense

A derrota do Trofense com o Rio Ave ( 1-0 ) trouxe mais uma dor de cabeça para Rui Duarte, treinador do conjunto da Trofa. É que Simão Martins, central português que até à data era um dos totalistas no eixo defensivo da equipa, viu duplo amarelo e consequente expulsão por parte do árbitro Hugo Silva, o que o impossibilita de estar presente no próximo encontro do frente ao Farense.Naquele que será um embate contra um dos principais rivais na luta pela manutenção, o Trofense vê-se assim mais fragilizado no setor mais recuado do campo. Recorde-se que na Trofa mora, com nove golos sofridos em dez jogos.Apesar dos campeonatos pararem devido ao compromisso das seleções, o conjunto de Rui Duarte tem encontro marcado com o Farense já para o próximo sábado, numa partida em atraso da Liga Sabseg.