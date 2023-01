Sindicato dos Jogadores a acompanhar divergência entre Mutsinzi e o Trofense

O Sindicato dos Jogadores pronunciou-se pela primeira vez sobre o caso da rescisão de Ange Mutsinzi, por justa causa, com o Trofense, por salários em atraso, confirmando ter assessorado o central, internacional pelo Ruanda, durante o processo."O Sindicato dos Jogadores informa que assessorou o jogador Ange Mutsinzi no processo de rescisão unilateral, com justa causa, do seu contrato de trabalho desportivo com a CD Trofense SAD, tendo no dia 11 de janeiro de 2023 sido confirmada a sua desvinculação desportiva", escreveu o Sindicato em comunicado. "O jogador encontra-se livre para assinar contrato de trabalho desportivo com novo clube e o caso continua a ser acompanhado pelo departamento jurídico do Sindicato dos Jogadores, para cobrança dos respetivos créditos laborais", finalizou.Apesar do Trofense garantir que cumpriu todas as suas obrigações contratuais com o jogador e que nada deve ao futebolista, Mutsinzi interpôs, no dia 19 de janeiro, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, um processo contra a SAD do Trofense, alegando uma dívida de 20.542,25 euros.Na resposta a essa ação do jogador, o Trofense revelou que "irá aferir a licitude da rescisão unilateral promovida pelo jogador, reclamando os montantes contratualmente previstos (€750.000,00) por rescisão unilateral por iniciativa do trabalhador sem fundamento legal".