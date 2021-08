No embate que marca o regresso das competições profissionais ao estádio do Trofense, o emblema da Trofa decidiu oferecer bilhetes aos sócios. Nesse sentido, os associados que queiram assistir à partida com o E. Amadora de forma gratuita têm apenas de ter as quotas regularizadas.





Perante as limitações provocadas pela pandemia, a lotação do recinto estará limitada a 999 lugares. Para além da oferta dos bilhetes aos sócios, o clube disponibiliza ainda bilhetes para o público em geral pelo preço de 5 euros. Apesar de não ser exigido testes negativo à Covid-19, os adeptos têm de prestar informações como o nome e contacto telefónico e usar sempre máscara de proteção.A partida frente ao E. Amadora é uma reedição da final do Campeonato de Portugal, prova que a formação comandada por Rui Duarte venceu. Na primeira jornada da 2ª Liga, o Trofense empatou com o FC Porto B.