Surto de gripe no Trofense leva Celta a cancelar jogo de preparação horas após o anúncio

¡Último partido de preparación antes de que vuelva la competición oficial!



Síguelo en directo en nuestro canal oficial de Youtube. pic.twitter.com/bAIPVKIBgX — RC Celta (@RCCelta) December 15, 2022

Por un brote de gripe en el equipo rival, el partido amistoso que se iba a disputar el viernes 16 de diciembre en #AbancaBalaídos, queda suspendido. — RC Celta (@RCCelta) December 15, 2022

O Celta anunciou, esta quinta-feira, que ia realizar um jogo de preparação frente ao Trofense na sexta, mas, quatro horas depois de ter revelado os pormenores do amigável, viu-se obrigado a... cancelá-lo. Tudo devido a um surto gripal que estará a afetar a equipa de Jorge Casquilha.Este seria mais um jogo entre o conjunto comandado por Carlos Carvalhal e equipas portuguesas nesta fase de paragem, isto depois dos embates com o Boavista e com o Vizela.