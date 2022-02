Team Manager do Trofense terá sido agredido por diretor de segurança do Estrela da Amadora

Pedro Rúben Carvalho, Team Manager do Trofense, terá sido agredido por Ricardo Fernandes, diretor de segurança do Estrela do Amadora, após um encontro entre os dois no hotel em que o clube nortenho se encontrava a estagiar na antecâmara do seu duelo desta sexta-feira com o Casa Pia.Fonte do Trofense já fez saber, junto de, que o clube vai emitir um comunicado sobre o sucedido, mas tal apenas acontecerá após o final do encontro que se está a decorrer. É expectável que o clube apresente também uma queixa formal à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol.Por sua vez, o Estrela da Amadora também só se deverá pronunciar sobre o caso depois do comunicado do Trofense.