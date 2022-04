Tem treinado com a equipa A do Trofense e atira: «É o sonho de qualquer júnior»

Apesar de ainda não se ter estreado oficialmente pela equipa principal do Trofense, Nuno Valente, de 17 anos, tem vindo a ganhar experiência nos trabalhos conduzidos por Francisco Chaló. O jovem médio, da equipa de sub-19, também fez parte de alguns jogos de preparação, na pré-temporada, pelo que o salto parece cada vez mais próximo. E Nuno não podia estar mais feliz."Tenho tido a oportunidade de treinar com a equipa profissional. Tem sido fantástico pois para além de ter convivido com uma nova realidade do futebol tem me permitido evoluir e fez-me perceber o esforço e trabalho que tenho que fazer para poder lá estar. Pela primeira vez tive a oportunidade de fazer alguns amigáveis pela equipa profissional do Trofense e é algo que espero vir a fazer regularmente. Julgo que o sonho de qualquer júnior do Trofense é poder vir a representar o clube ao mais alto nível na equipa principal e eu não fujo à regra", disse, em declarações à sua assessoria.Autor de cinco golos em 26 jogos pela equipa sub-19, Nuno Valente assume estar a viver uma boa fase. "Sinto que a minha forma física foi crescendo ao longo da época e neste momento sinto que estou a praticar o meu melhor futebol. A aprendizagem tem sido fantástica devido à equipa técnica e aos meu colegas que me permitem estar sempre em crescimento", referiu.