Tiago André chega para o lado esquerdo da defesa do Trofense

O Trofense continua bastante ativo no mercado e assegurou a contratação de Tiago André. O jogador, de 24 anos, vai assim concorrer com Simão Martins por um lugar no lado esquerdo da defesa.





Formado no Rio Ave, Tiago André teve a sua primeira experiência fora de Vila do Conde em 2019/20, altura em que esteve emprestado ao Casa Pia. Na época que agora finda, o jovem representou o Leixões, tendo apontado um golo em 18 jogos pela equipa principal (fez um jogo pelos sub-23).Até ao momento, o Trofense apresentou seis reforços. Para além de Tiago André, Bruno Moreira, Luiz Pachu, Marcos Valente, Lionn e Caio Marcelo também já chegaram à Trofa.