Tiago André renova com o Trofense

Depois de ontem ter confirmado a continuidade de Djalma, o Trofense confirmou este sábado a renovação do lateral-esquerdo Tiago André, que fica agora com contrato válido até 2024.Contratado no início da época passada, o esquerdino de 25 anos foi titular indiscutível durante toda a temporada, apesar das mudanças no comando técnico da turma da Trofa. No total, o lateral participou em 35 partidas, 24 delas na condição de titular, tendo assinado quatro assistências.Tiago André fez os 90 minutos nos quatro jogos de Sérgio Machado à frente do clube em 2021/22.