Tiago Antunes muda-se do FC Porto para o Trofense

Tiago Antunes, médio de 19 anos, vai ser reforço do Trofense, apurou. O internacional jovem por Portugal chega proveniente do FC Porto, com o qual não renovou.Na última época, o médio defensivo, que também pode desempenhar as funções de central, fez 36 jogos pelos sub-19 dos dragões, apontando dois golos.Antes de chegar ao FC Porto, em 2016/17, Tiago Antunes iniciou a formação no Sp. Braga.