Tiago Ferreira é reforço do Trofense

O Trofense anunciou esta terça-feira a contratação de Tiago Ferreira, defesa-central de 29 anos, que assinou um contrato válido até 2024. O internacional jovem por Portugal chega pouco dias depois da rescisão por justa causa de Ange Mutsinzi, central internacional pelo Ruanda.De regresso ao futebol português depois de ter representado o União da Madeira, em 2016/17, o vice-campeão do Mundo de sub-20, em 2011, esteve ao serviço do Kukesi, da Albânia, na primeira metade desta época, participando em 14 jogos e marcando um golo. Antes disso, o defesa formado no Boavista e no FC Porto passou pelo Craiova, da Roménia, onde venceu uma Taça, o MTK, da Hungria, e o Tractor, do Irão.Além do União da Madeira, Tiago Ferreira somou, antes disso, duas temporadas no segundo escalão do futebol português, ao serviço do FC Porto B.