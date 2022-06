Tiago Manso reforça Trofense

Tiago Manso, defesa-direito que representou os sub-23 do Estoril Praia nas últimas duas épocas, é reforço do Trofense para a época 2022/23.O jovem de 22 anos, que também pode atuar como lateral-esquerdo, fez quase toda a formação no Belenenses, antes de se estrear como sénior no Sintrense em 2018/19.Tiago Manso é o segundo reforço da formação da Trofa, que já tinha anunciado o extremo João Traquina como novo membro do plantel.