Tiago Silva é reforço para a baliza do Trofense

O Trofense oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Tiago Silva, jovem guarda-redes português, que representou o Leixões nas últimas duas temporadas.Com boa parte da formação feita no Benfica, o guardião, de 22 anos, passou duas épocas no V. Guimarães, onde se dividiu entre a equipa B e os sub-23 do vimaranenses, não chegando a atuar pela equipa prinicipal.Em Matosinhos, Tiago Silva foi o terceiro guarda-redes do plantel, tendo feito nove jogos pela equipa A, todos em 2020/21. Na época passada, participou em 24 partidas nos sub-23 do clube.O guardião português não deverá ser o único a reforçar a baliza do Trofense neste mercado, já que nenhum dos três guarda-redes que terminaram a época passada continuam no clube.