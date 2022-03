Tito Júnior e Beni chamados às seleções da Guiné-Bissau e Angola

Tito Júnior e Beni foram chamados às seleções da Guiné-Bissau e de Angola, respetivamente.A viver um bom momento no Trofense, isto na medida em que recuperou o lugar que vinha sendo ocupado por por Daniel Liberal, Tito Júnior estreia-se nas convocatórias da sua seleção. O número 45 da formação da Trofa é assim opção para os jogos com Angola e a Guiné-Equatorial, que estão agendados para 23 e 26 de março, respetivamente. Do lado angolano, Beni está de regresso às escolhas dos palancas negras, que, para além do embate com a equipa de Tito Júnior, defrontam também a Guiné-Equatorial.Na presente temporada, Tito Júnior foi utilizado em nove jogos e Beni em 12 partidas.