Traquina deixa o Trofense

Um dos reforços do Trofense para esta época, João Traquina assinou esta quinta-feira a rescisão do contrato que o ligava à formação agora às ordens de Jorge Casquilha, confirmouCom largos anos de experiência na 2.ª Liga, seis das quais ao serviço da Académica, o extremo, de 34 anos, não conseguiu ter a influência desejado na turma da Trofa, tendo participado em 10 dos 19 encontros disputados pelo Trofense até ao momento. Dessas partidas, apenas cinco foram na condição de titular, sendo que nos últimos sete jogos, só foi utilizado em dois.João Traquina é agora um jogador livre no mercado.