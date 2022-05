Treinador Sérgio Machado renova com o Trofense

O Trofense assegurou a renovação do contrato do técnico Sérgio Machado para a época 2022-23, confirmou o clube esta quarta-feira. O treinador soma três vitórias em três jogos pelo clube.O Trofense, que já assegurou a permanência na Segunda Liga, escreve nas redes sociais que "é tempo de preparar a nova temporada, com a definição e renovação com o treinador, que no percurso no clube assegurou a manutenção de forma brilhante".Autor: T.G.